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Зеленский показал заявления об отставке всей своей команды

15:21
  • пятница
  • 02 августа 2019

По словам президента Украины, его администрация не держится за власть

Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса подал заявление об отставке. В то же время, президент Украины подчеркнул, что документ он не подписал.
Зеленский лишился "правой руки"

Ранее появились сообщения об отставке руководителя офиса украинского президента Андрея Богдана. Замглавы администрации Зеленского эту информацию быстро опроверг и даже назвал чепухой. Но журналисты заявили, что видели фотографию заявления об увольнении Богдана.

Владимир Зеленский объяснил, что заявления в природе существуют. Более того, такие документы написаны всеми членами его команды.

"Мы не держимся за власть. Мы — все ключевые люди, которые со мной пришли, — договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение", — сказал украинский лидер. По словам президента Украины, если любой человек из его команды – или даже он сам – почувствуют, что не справляются со своими обязанностями, то сразу уйдут.

Причиной предполагаемой оставки главы офиса Зеленского Андрея Богдана журналисты называли давление со стороны США. Утверждалось, что администрация американского президента даже отказалась согласовывать встречу Дональда Трмапа с украинским лидером. Якобы, американская сторона опасается связей Богдана с олигархом Игорем Коломойским.

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