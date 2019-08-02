На Индонезию после мощного землетрясения надвигается цунами

Местные жители опасаются удара стихии

У берегов Суматры в Индонезии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда, по предварительным данным, составила около 7.

Местная геофизическая служба объявила об угрозе цунами. Жителей острова Ява просят немедленно эвакуироваться. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало, передает ТАСС.

В конце июля серия землетрясений произошла на Филиппинах. Погибли восемь человек, около 60 получили ранения. Стихия разрушила множество строений. Однако угроза цунами тогда не объявлялась.