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На Индонезию после мощного землетрясения надвигается цунами

15:35
  • пятница
  • 02 августа 2019

Местные жители опасаются удара стихии

У берегов Суматры в Индонезии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда, по предварительным данным, составила около 7.

Местная геофизическая служба объявила об угрозе цунами. Жителей острова Ява просят немедленно эвакуироваться. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало, передает ТАСС.

В конце июля серия землетрясений произошла на Филиппинах. Погибли восемь человек, около 60 получили ранения. Стихия разрушила множество строений. Однако угроза цунами тогда не объявлялась.

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