"Он устал": в Киеве обрушился мост через Днепр

Это не первый случай в украинской столице

ЧП в столице Украины – обрушилась часть Паркового моста через Днепр. Пешеходный мост соединяет центральную часть Киева с парковой зоной и пляжами Труханового острова.

"Еще один мост устал. На этот раз - Пешеходный мост на Труханов остров не выдержал, часть бетонной конструкции обвалилась. Что делать будем с этими мостами?" - написал в соцсети Facebook пользователь "Киев Оперативный".

Парковый мост сооружен в конце 1950-х годов, в его строительстве принимал участие известный Институт электросварки имени академика Патона. Решение о реконструкции моста Патона было принято год назад. Однако начало работ не могут согласовать – сооружение считается памятником архитектуры.

За последнее время случаев обрушения в Киеве фиксируется все больше. В конце июня возле станции метро "Осокорки" камнями, упавшими с моста, был поврежден автомобиль. После того случая мэр украинской столицы Виталий Кличко уволил главу "Киевавтодормоста", пишут "Вести-Украина". А на днях с моста возле станции метро "Берестейская" кусок бетона упал на проезжающий под ним автомобиль "Рено" - водителю оторвало руку.