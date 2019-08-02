ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Он устал": в Киеве обрушился мост через Днепр

15:45
  • пятница
  • 02 августа 2019

Это не первый случай в украинской столице

ЧП в столице Украины – обрушилась часть Паркового моста через Днепр. Пешеходный мост соединяет центральную часть Киева с парковой зоной и пляжами Труханового острова.
"Это беда": Киев "доиграется" до окончательного развала экономики

"Еще один мост устал. На этот раз - Пешеходный мост на Труханов остров не выдержал, часть бетонной конструкции обвалилась. Что делать будем с этими мостами?" - написал в соцсети Facebook пользователь "Киев Оперативный".

Парковый мост сооружен в конце 1950-х годов, в его строительстве принимал участие известный Институт электросварки имени академика Патона. Решение о реконструкции моста Патона было принято год назад. Однако начало работ не могут согласовать – сооружение считается памятником архитектуры.

За последнее время случаев обрушения в Киеве фиксируется все больше. В конце июня возле станции метро "Осокорки" камнями, упавшими с моста, был поврежден автомобиль. После того случая мэр украинской столицы Виталий Кличко уволил главу "Киевавтодормоста", пишут "Вести-Украина". А на днях с моста возле станции метро "Берестейская" кусок бетона упал на проезжающий под ним автомобиль "Рено" - водителю оторвало руку.

Читайте также:
Новости по теме
Парковый мост
Парковый мост
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.