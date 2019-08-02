Беременная дочь Хворостовского облачилась в обтягивающее платье

Материнство ей к лицу

37-летняя Мария, приемная дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака, сфотографировалась в обтягивающем платье на поздних сроках беременности.

Мария выложила в Instagram снимок, на котором она позирует в коричневом платье без рукавов, подчеркивающем все нюансы ее изменившейся фигуры. Дочь Хворостовского распустила свои густые волосы и обхватила живот руками. Судя по фото, ей недолго осталось ждать встречи со вторым ребенком.

Подписчики завалили Марию комплиментами. Комментарии ей написали на разных языках, в том числе на русском.

- Мария, очень рада, что у Вас будет опять пополнение в Вашей замечательной семье.

- Очень миленькая!

- Мария, какая вы красивая! Материнство красит вас.

- Красивая девушка! Наша, русская.

- Вы прекрасны!

В конце мая Мария вышла замуж за отца своих детей - британского фотографа Фелипе Меггиоларо Маркса. На ее свадьбу пришли родные и близкие Дмитрия Хворостовского, в том числе его вдова Флоранс Илли-Хворостовская. Мария и Дмитрий всегда поддерживали хорошие отношения.

Напомним, оперный певец умер от рака мозга в ноябре 2017 года. Он был дважды женат. С 1991 по 1999 год певец состоял в браке со Светланой Ивановой, они воспитывали трех детей, включая Марию - дочь Светланы от первого брака. Светлана умерла в 2015 году. Дмитрий Хворостовский и Флоранс поженились в 2001 году, у них родились дочь и сын.