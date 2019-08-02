ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Беременная дочь Хворостовского облачилась в обтягивающее платье

16:02
  • пятница
  • 02 августа 2019

Материнство ей к лицу

37-летняя Мария, приемная дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака, сфотографировалась в обтягивающем платье на поздних сроках беременности. 
Сын Хворостовского вырос копией отца

Мария выложила в Instagram снимок, на котором она позирует в коричневом платье без рукавов, подчеркивающем все нюансы ее изменившейся фигуры. Дочь Хворостовского распустила свои густые волосы и обхватила живот руками. Судя по фото, ей недолго осталось ждать встречи со вторым ребенком. 

Подписчики завалили Марию комплиментами. Комментарии ей написали на разных языках, в том числе на русском. 

- Мария, очень рада, что у Вас будет опять пополнение в Вашей замечательной семье. 

- Очень миленькая! 

- Мария, какая вы красивая! Материнство красит вас. 

- Красивая девушка! Наша, русская. 

- Вы прекрасны! 

В конце мая Мария вышла замуж за отца своих детей - британского фотографа Фелипе Меггиоларо Маркса. На ее свадьбу пришли родные и близкие Дмитрия Хворостовского, в том числе его вдова Флоранс Илли-Хворостовская. Мария и Дмитрий всегда поддерживали хорошие отношения. 

Напомним, оперный певец умер от рака мозга в ноябре 2017 года. Он был дважды женат. С 1991 по 1999 год певец состоял в браке со Светланой Ивановой, они воспитывали трех детей, включая Марию - дочь Светланы от первого брака. Светлана умерла в 2015 году. Дмитрий Хворостовский и Флоранс поженились в 2001 году, у них родились дочь и сын. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Дмитрий Хворостовский
Дмитрий Хворостовский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.