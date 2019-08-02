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В Парке Горького 3 и 4 августа пройдет фестиваль "Шашлык Live"

15:58
  • пятница
  • 02 августа 2019

Площадки фестиваля будут работать с 11 до 22 часов, вход свободный

В Парке Горького в ближайшие выходные будет проходить фестиваль "Шашлык Live". Гости мероприятия смогут оценить как классические шашлыки, так и  необычные – повара из лучших ресторанов столицы удивят оригинальными приправами и соусами.

"Также в первый день фестиваля горожане смогут увидеть выступления отечественных рок-исполнителей. В частности, на сцену выйдут группы "Чайф" и "Сплин", а также Ольга Кормухина, Светлана Сурганова и Юлия Чичерина", -  сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

О том, какие мероприятия ожидаются москвичей 3 и 4 августа – в репортаже "ТВ Центра":

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