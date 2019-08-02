Умерла исполнительница песен "Калины красной" Стрельченко

Артистке был 81 год

Скончалась народная артистка РСФСР и певица Александра Стрельченко. Ей был 81 год.

Причиной стала продолжительная болезнь, с которой актриса боролась долгое время, пишет агентство ТАСС.

"Теплый и проникновенный голос певицы навсегда останется в памяти тех, кто ее знал и любил", - говорится в соболезнованиях коллектива театра "Русская песня".

Стрельченко работала художественный руководитель мастерской народного творчества "Москонцерта". Россиянам известна по исполнению песен в фильмах "Война и мир" и "Калина красная".