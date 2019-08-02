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Умерла исполнительница песен "Калины красной" Стрельченко

16:12
  • пятница
  • 02 августа 2019

Артистке был 81 год

Скончалась народная артистка РСФСР и певица Александра Стрельченко. Ей был 81 год.

Причиной стала продолжительная болезнь, с которой актриса боролась долгое время, пишет агентство ТАСС.

"Теплый и проникновенный голос певицы навсегда останется в памяти тех, кто ее знал и любил", - говорится в соболезнованиях коллектива театра "Русская песня".

Стрельченко работала художественный руководитель мастерской народного творчества "Москонцерта". Россиянам известна по исполнению песен в фильмах "Война и мир" и "Калина красная".

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Александра Стрельченко
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