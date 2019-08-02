"СашаТаня" откровенно рассказали о своих отношениях

Десятилетие совместной работы не прошло даром

Звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" Валентина Рубцова рассказала о своих отношениях с напарником, актером Андреем Гайдуляном.

Они еще раз подтвердили, что между ними никогда не было романтических отношений. Нам хватает общения друг с другом на съемках, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Заявляю на всю страну. У нас с Рубцовой никогда ничего не было <…> Нам хватает общения друг с другом на съемках. Мы даже не встречаемся в обычной жизни", - сообщил Гайдулян в эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Для съемок сцен с поцелуями Рубцова просила разрешение у своего мужа. "Надо так надо, куколка. Это твоя работа", - ответил понимающий супруг.