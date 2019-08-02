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Москва страдает от нашествия тропических клопов

16:58
  • пятница
  • 02 августа 2019

Причина тому - антисанитария в квартирах

В Москве резко увеличилось количество тропических клопов, ученые связывают это с антисанитарией в квартирах жителей столицы.

Причиной этому является тот факт, что в первопрестольной селится большое количество мигрантов и асоциальных личностей. Достаточно, чтобы в многоэтажном доме поселилась одна такая семья и клопы расползутся по всему зданию, пишет агентство URA.RU.

По данным Роспотребнадзора, количество этих насекомых увеличивается с каждым годом в два раза. Однако они не представляют опасности для людей, если у них нет аллергии на укусы.  

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