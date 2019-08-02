Кокорин и Мамаев попросили о досрочном освобождении

Дата заседания по этому вопросу будет назначена позже

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые отбывают наказание в колонии общего режима, подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом в пятницу сообщили в Алексеевском районном суде Белгородской области.

"2 августа, в суде зарегистрированы материалы по ходатайствам об условно-досрочном освобождении от лишения свободы осужденных Мамаева и Кокориных", - сообщили агентству "Интерфакс" в суде. Дата рассмотрения пока не назначена.

Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их товарищ Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года избили в центре столицы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов. В тот же день они напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". 13 июня 2019 года Мосгорсуд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к году и шести месяцам колонии общего режима. А Павла Мамаева и Александра Протасовицкого - к году и пяти месяцам лишения свободы.