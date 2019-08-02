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Зеленского упрекнули в подражании Путину

17:25
  • пятница
  • 02 августа 2019

Поводом послужила фотография в социальных сетях

Украинцы раскритиковали фотографию своего президента Владимира Зеленского из спортивного зала.

Они посчитали, что глава государства копирует своего российского коллегу Владимира Путина, выставляя свою любовь к спорту напоказ.

"Может, пора выполнять обязанности президента? Хватит копировать Путина", "А чем-нибудь еще, кроме фотографирования себя любимого, вы будете заниматься, пан президент? Работой, например?", "Выбрали гимнаста. Теперь все отжимайтесь", - написали возмущенные жители Незалежной.

Другие, наоборот, поддержали спортивные успехи Зеленского: "Президент-спортсмен лучше, чем президент-алкаш", "Спорт – это сила и ресурс здоровой энергии. А нам нужен здоровый и энергичный президент!".

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер занимается спортом каждый день. "Это бассейн, это спортзал, это хоккей, немножко борьбы, он сохраняет, то есть, он занимается каждый день", - отметил спикер Кремля.

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