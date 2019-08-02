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"Помните Советский Союз?": Трамп выступил с очередной исторической сенсацией

17:58
  • пятница
  • 02 августа 2019

Попытка объяснить, что такое СНГ, увенчалась провалом

Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями поделился своими историческими знаниями и напомнил про распад СССР.

Об этом он вспомнил, пытаясь объяснить, что такое СНГ, пишет "Газета.Ru". "Помните Советский Союз, когда они были все вместе? Пока они все не решили, что будут называть себя Россией", - рассказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Советский союз распался из-за войны в Афганистане.

Видео: жук устроил прогулку по Трампу

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