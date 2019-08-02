"Обращусь к европейским партнерам": у Кличко сдали нервы

Мэр Киева намерен обратиться к европейским партнерам в случае увольнения

Мэр Киева Виталий Кличко пригрозил, что если его уволят с должности главы Киевской городской государственной администрации, он будет использовать самые разные методы сопротивления.

"Я буду обжаловать это решение в судах. Я буду прилагать усилия для создания исполкома, буду обращаться к европейским партнерам, тем, кто помогает Украине стать европейской страной", — заявил градоначальник.

Кличко также добавил, что для него важно не кресло, а соблюдение права граждан на избрание власти, передает "Газета.Ru".

Ранее в администрации президента сообщили, что Кличко потерял контроль над Киевом и поэтому он должен подать в отставку. Со своей стороны мэр обвинил власти в наступлении на местное самоуправление.

Между тем Виталий Кличко, который также является главой партии "УДАР", договаривается с лидером Радикальной партии Олегом Ляшком о совместных действиях против политики президента Владимира Зеленского.