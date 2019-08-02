ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Обращусь к европейским партнерам": у Кличко сдали нервы

18:43
  • пятница
  • 02 августа 2019

Мэр Киева намерен обратиться к европейским партнерам в случае увольнения

Мэр Киева Виталий Кличко пригрозил, что если его уволят с должности главы Киевской городской государственной администрации, он будет использовать самые разные методы сопротивления.

Кличко приравнял себя к королеве Великобритании
"Треснул как карьера": "мост Кличко" рассыпается на глазах (видео)

"Я буду обжаловать это решение в судах. Я буду прилагать усилия для создания исполкома, буду обращаться к европейским партнерам, тем, кто помогает Украине стать европейской страной", — заявил градоначальник.

Кличко также добавил, что для него важно не кресло, а соблюдение права граждан на избрание власти, передает "Газета.Ru".

Ранее в администрации президента сообщили, что Кличко потерял контроль над Киевом и поэтому он должен подать в отставку. Со своей стороны мэр обвинил власти в наступлении на местное самоуправление.

Между тем Виталий Кличко, который также является главой партии "УДАР", договаривается с лидером Радикальной партии Олегом Ляшком о совместных действиях против политики президента Владимира Зеленского.

Новости по теме
Виталий Кличко
Виталий Кличко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.