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Семья Фриске рассчиталась с многомиллионными долгами

18:41
  • пятница
  • 02 августа 2019

Тяжбы вокруг 21-го миллиона рублей продолжались два года

Родственники покойной певицы Жанны Фриске полностью вернули деньги благотворительной организации "Русфонд", теперь они никому ничего не должны.

Полученные деньги, а именно – 21 миллион рублей, направят на лечение онкобольных детей, пишет интернет-издание "Дни.ру".

История с 21 миллионом началась в январе 2014 года, когда стало известно, что у Фриске неоперабельная опухоль мозга. По просьбе "Первого канала" "Русфонд" предоставил для сбора пожертвований банковский счет, на который поклонники певицы перечислили  69 миллионов рублей, передает kp.ru ("Комсомольская правда"). Из этих денег 11 миллионов ушло на лечение Фриске, еще 32 миллиона по желанию певицы перечислили девяти онкольным детям.

После смерти артистки обратно в "Русфонд" вернулись только три миллиона, остальные 21 бесследно пропали. В январе 2017 года фонд обратился в суд о взыскании денег с семьи Фриске и выиграл его. Первую часть долга благотворительная организация получила в мае этого года, а вторую – сегодня, 2 августа.

8 июля Жанне Фриске могло бы исполниться 45 лет. Она умерла в 2015 году от рака мозга. За два года до смерти певица родила сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева.

Видео: Прощание. Жанна Фриске  ​

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