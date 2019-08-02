Россиянин пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 41-ом и поплатился

Пользователи соцсетей возмущены дерзким заявлением предпринимателя

Владелец сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков, комментируя лесные пожары в Сибири, выразил мнение, что регион нужно было отдать немцам во время Второй мировой войны.

"Нужно было тогда в 1941 все отдать немцам. И тогда бы тайга сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления как сегодня", - написал в своем Facebook российско-украинский предприниматель.

Подписчики Олега и пользователи социальных сетей не стали скрывать своего возмущения от сказанных владельцем парка слов. "Насчет немцев, а вас и многих просто не было, сгорели б в другом огне", "Отдать все немцам в 41 и ездили бы сейчас на бмв в качестве обивки сидений", "Разве о такой стране мечтали наши деды, родители, насмерть защищая родину и выковав своим нечеловеческим трудом, жизнями победу?". (Орфография и пунктуация авторов сохранена -прим.ред.)

Извиняться за свои слова Зубков не намерен, наоборот, еще больше убедился в правдивости своих слов.

На данный момент в Сибири горят более трех миллионов гектаров леса. В тушении принимают участие силы МЧС и Минобороны.