На ВДНХ 3 августа продолжат отмечать 80-летие выставки

Отмечать юбилей будут и на выходных 3 и 4 августа

В субботу в рамках празднования юбилея ВДНХ пройдет серия мотивационных встреч с известными Instagram-блогерами. Увидеть звезд смогут бесплатно все желающие, пришедшие с 14 до 16 часов на площадь Промышленности.

Среди участников – модель и телеведущая Ника Вайпер (более 3 миллионов подписчиков), блогер, вайнер Андрей Глазунов (почти 2 миллиона подписчиков), артист, продюсер, видеоблогер Никита Златоуст (1 миллион подписчиков), а также исполнительница и автор песен Люся Чеботина (более 1 миллиона подписчиков).

"Они расскажут жителям и гостям столицы о том, как выбрать свой профессиональный и творческий путь, начать вести свой блог и не бояться трудностей", - говорится в сообщении выставочного комплекса.

В эти выходные на ВДНХ пройдет множество культурных мероприятий. Подробнее - в репортаже "ТВ Центра":