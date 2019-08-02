В СКР рассказали о задержанных на митинге уклонистах от военной службы

В Москве по факту уклонения участниками несогласованной акции от прохождения военной службы проводятся доследственные проверки

Среди задержанных на несанкционированных акциях, пошедших в столице 27 июля, оказались 134 уклониста от прохождения военной службы. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

"В следственные органы ГСУ СК России по городу Москве уже поступили материалы доследственных проверок в отношении 16 таких граждан, в рамках которых будет установлено наличие или отсутствие в их действиях признаков состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)", - указали в ведомстве.

Там добавили, что санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. "Но даже привлечение к уголовной ответственности не освобождает "уклонистов" от прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ", - отметили в СКР.

Напомним, прошедшая 27 июля в центре Москвы протестная акция была вызвана тем, что нескольким кандидатам отказали в регистрации на выборах за подписи мертвецов, при этом они вместо того, чтобы обжаловать решения, решили устраивать подобные акции.

Власти несколько раз предлагали оппозиции провести согласованный митинг, но они отказывались от предложенных мест проведения, что и делает прошедшую 27 июля акцию и запланированную на 3 августа незаконными. Согласно действующему законодательству полиция вправе применять силу в отношении нарушителей общественного порядка.

По итогам несогласованной акции заведено несколько уголовных дел об организации массовых беспорядков (предусматривает наказание сроком до 15 лет лишения свободы) и о применении насилия в отношении представителей власти.