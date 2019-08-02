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Руководство ФБК заподозрили в отмывании денег

19:27
  • пятница
  • 02 августа 2019

Через счета сотрудников фонда прошло более миллиарда рублей

Полиция проверяет Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) на предмет отмывания денег и неуплаты налогов.

Об этом сообщает издание "Проект" со ссылкой на собственный источник. МВД проверило счета главы штаба Алексея Навального Леонида Волкова, бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова, а также бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.

По данным источника издания, сотрудники фонда через свои счета в "Альфа-банке" вывели более миллиарда рублей. Самый крупный оборот зафиксирован на счетах Волкова - 540 миллионов рублей. Полиция также проверила счета работников ФБК в других банках. Оборот по счетам в этих банках в документе не указан.

Эсперты МВД уточняют, что деньги "могли поступать из-за рубежа от третьих лиц и имеют признаки "сомнительности". Ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет возбудит уголовное дело.

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