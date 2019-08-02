Собянин рассказал о восстановлении исторических трамплинов на Воробьевых горах

Восстанавливается знаменитый 70-метровый трамплин

В Москве на Воробьевых горах идет строительство комплекса сооружений для занятий горнолыжным спортом. Восстанавливается знаменитый 70-метровый трамплин, строятся два новых, на которых можно будет проводить международные соревнования. Оборудуются склоны для катания на лыжах, слалома и фристайла. Они будут доступны как спортсменам, так и всем желающим. Кроме того, в состав кластера войдут канатная дорога - она уже перевезла 800 тысяч человек, веревочный парк и экстремальные аттракционы.

5-летняя Николь уже ждет зиму. Девочка собирается всерьез заняться лыжным спортом. А пока они с папой приходят покататься на фуникулере и с высоты посмотреть на грандиозную стройку ее маленькой мечты – большого спортивного комплекса "Воробьевы горы", передает "ТВ Центр".

Построенная год назад канатная дорога соединяет два берега Москвы-реки. Это не только подъемник, но и новая достопримечательность, которая стала лучшим аттракционом этого лета - как для туристов, так и для москвичей.

В соседней кабинке – мэр Москвы. Он тоже следит за ходом работ. Уже закончился первый этап реконструкции. Укрепили склоны, постепенно в порядок приводят малые трамплины. Впрочем, сейчас все силы брошены на большой. Сложность создаёт грунт – здесь оползневая зона. Поэтому в землю забивают сваи, а потом на них монтируют монолитные балки. Уже почти готова полоса для приземления.

На самом верху будет смотровая площадка. А дальше 75-метровый спуск – это так называемая кривая FIS – то есть все сделано по правилам Международной федерации лыжного спорта. И всесезонная лыжня, она – керамическая, как на олимпийских трамплинах в Сочи. Этот новый спуск станет в 3 раза выше старого, построенного еще в советские годы. Впрочем, открытия этого трамплина и нового спортивного комплекса на Воробьёвых горах ждут не только профессиональные спортсмены.

Летом это один сценарий развлечений – амфитеатр, прогулочные маршруты, веревочный парк и роллердром. А зимой – совсем другой. Сноуборд и экстрим-парки, трасса для спуска на санях. Это будет спортивный город. А в связке с Лужниками и вовсе центр спорта столицы.

"Два горнолыжных трамплина, которые будут соответствовать международным требованиям. Здесь же будут построены три горнолыжных склона, спортивная школа и целый ряд других объектов. Надеюсь, что в 2020-2021 году, как у нас обозначено по срокам, по этапам ввода, эти объекты будут введены. Это будет уникальный горнолыжный кластер Москвы", - пояснил Собянин

А значит, российские лыжники и сноубордисты снова и снова будут ехать и прыгать дальше, выше, сильнее и с удовольствием. Ведь все их тренировки скоро начнут проводить дома, в Москве.

Елена Макарова, "ТВ Центр".