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Собянин рассказал о восстановлении исторических трамплинов на Воробьевых горах

22:09
  • пятница
  • 02 августа 2019

Восстанавливается знаменитый 70-метровый трамплин

В Москве на Воробьевых горах идет строительство комплекса сооружений для занятий горнолыжным спортом. Восстанавливается знаменитый 70-метровый трамплин, строятся два новых, на которых можно будет проводить международные соревнования. Оборудуются склоны для катания на лыжах, слалома и фристайла. Они будут доступны как спортсменам, так и всем желающим. Кроме того, в состав кластера войдут канатная дорога - она уже перевезла 800 тысяч человек, веревочный парк и экстремальные аттракционы.

5-летняя Николь уже ждет зиму. Девочка собирается всерьез заняться лыжным спортом. А пока они с папой приходят покататься на фуникулере и с высоты посмотреть на грандиозную стройку ее маленькой мечты – большого спортивного комплекса "Воробьевы горы", передает "ТВ Центр".

Построенная год назад канатная дорога соединяет два берега Москвы-реки. Это не только подъемник, но и новая достопримечательность, которая стала лучшим аттракционом этого лета - как для туристов, так и для москвичей.

В соседней кабинке – мэр Москвы. Он тоже следит за ходом работ. Уже закончился первый этап реконструкции. Укрепили склоны, постепенно в порядок приводят малые трамплины. Впрочем, сейчас все силы брошены на большой. Сложность создаёт грунт – здесь оползневая зона. Поэтому в землю забивают сваи, а потом на них монтируют монолитные балки. Уже почти готова полоса для приземления.

На самом верху будет смотровая площадка. А дальше 75-метровый спуск – это так называемая кривая FIS – то есть все сделано по правилам Международной федерации лыжного спорта. И всесезонная лыжня, она – керамическая, как на олимпийских трамплинах в Сочи. Этот новый спуск станет в 3 раза выше старого, построенного еще в советские годы. Впрочем, открытия этого трамплина и нового спортивного комплекса на Воробьёвых горах ждут не только профессиональные спортсмены.

Летом это один сценарий развлечений – амфитеатр, прогулочные маршруты, веревочный парк и роллердром. А зимой – совсем другой. Сноуборд и экстрим-парки, трасса для спуска на санях. Это будет спортивный город. А в связке с Лужниками и вовсе центр спорта столицы.

"Два горнолыжных трамплина, которые будут соответствовать международным требованиям. Здесь же будут построены три горнолыжных склона, спортивная школа и целый ряд других объектов. Надеюсь, что в 2020-2021 году, как у нас обозначено по срокам, по этапам ввода, эти объекты будут введены. Это будет уникальный горнолыжный кластер Москвы", - пояснил Собянин

А значит, российские лыжники и сноубордисты снова и снова будут ехать и прыгать дальше, выше, сильнее и с удовольствием. Ведь все их тренировки скоро начнут проводить дома, в Москве.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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Воробьевы горы
Канатная дорога на Воробьевых горах
Канатная дорога на Воробьевых горах
Строительство спорткомплекса для зимних видов спорта на Воробьевых горах
Строительство спорткомплекса для зимних видов спорта на Воробьевых горах
Канатная дорога на Воробьёвых горах
Канатная дорога на Воробьёвых горах
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