Власти Москвы согласовали митинги 10 и 11 августа

По факту массовых беспорядков возбуждено уголовное дело

Мэрия Москвы согласовала проведение двух митингов оппозиции на проспекте Сахарова 10 и 11 августа. Численность каждого из них может составить до 100 тысяч человек. В пятницу же стало известно, что в столичные суды поступило более тысячи материалов в отношении участников несогласованной акции 27 июля. 88 человек приговорены к административным арестам, 330 - оштрафованы. По факту массовых беспорядков возбуждено и уголовное дело. Суд в пятницу постановил взять под стражу четверых его фигурантов. Двое из них обвиняются в применении насилия против представителей власти.

В зале Пресненского суда Москвы Кирилл Жуков старается сохранять спокойствие. Постановление судьи он выслушивает молча. Участника несанкционированной акции 27 июля в центре столицы арестовали пока до 27 сентября. Обвинение предъявлено по части 2 212 статьи Уголовного кодекса – "Участие в массовых беспорядках", и части первой 318 статьи УК России "Применение насилия в отношении представителя власти", передает "ТВ Центр".

Подобное правонарушение влечёт за собой не только штраф, но и, вполне возможно, реальное тюремное заключение на срок до пяти лет. Участники провокаций не могли об этом не знать, но некоторые намеренно пришли на несогласованный митинг с оружием. Еще одного фигуранта объединенного уголовного дела - Ивана Подкопаева - суд также отправил в СИЗО до 27 сентября. При задержании в его рюкзаке был найден нож, молоток, противогаз и перцовый баллончик. Во время беспорядков газ распыляли в глаза полицейским.

На суде Иван Подкопаев заявил, что содержимое его рюкзака предназначалось для хозяйственных нужд. Нож для бытового использования, газовый баллончик - для защиты от собак. В СИЗО отправлен и Алексей Миняйло, который, как сообщается, дважды скрывался из здания суда во время заседаний по административным арестам. Следствие считает, что он работал тренером координаторов боевых групп. Четвертым подозреваемым, в отношении которого суд избрал арест мерой пресечения, стал Егор Жуков, он также обвиняется по статье "Участие в массовых беспорядках". А вот Самариддину Раджабову инкриминируется еще и применение насилия в отношении представителя власти. Почти два месяца он проведет СИЗО. Молодой человек бросил бутылку в сотрудника правоохранительных органов. Этот случай был не единичный - в полицейских летели не только бутылки, но и мусорные урны.

Имена людей, которые провоцировали толпу и полицейских - следователям уже известны. В СК заявляли, что в ходе предварительного расследования получены доказательства причастности к провокациям и беспорядкам более 10 граждан. При этом надо понимать, что угодить в тюрьму могут не только непосредственные участники незаконной акции. Но и те, кто организовывал ее, вербовал провокаторов, призывал людей выходить на улицы или даже проходил какое-либо обучение для участия в несанкционированном митинге. Максимальное наказание за это - до 15 лет лишения свободы.

До интересов тех, кто поддался на оппозиционные призывы, организаторам несанкционированного митинга, похоже, нет дела. Цель очевидна - беспорядки, провокации, задержания. Чем больше - тем лучше. Двадцатого июля на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная протестная акция, на 10 и на 11 августа там же намечены еще два санкционированных митинга. Это возможность для людей безопасно выразить свое мнение, но в интернете снова распространяются к беспорядкам - теперь уже на Бульварном кольце, хотя оно совсем не предназначено для большого скопления народа. Даже опубликованы советы и рекомендации, как эффективнее устраивать провокации. То есть агитаторы сознательно толкают людей на конфликт с полицией. И среди москвичей есть те, кто это хорошо понимает.

В любой стране за нарушение закона наступает ответственность, и полиция, очевидно, будет действовать в рамках своих полномочий. Согласно последнему опросу, проведенному Всероссийским центром исследования общественного мнения, большая часть москвичей действия власти поддерживает. Как минимум 61 процент столичных жителей считает, что полиция должна действовать жестко при пресечении незаконных уличных действий оппозиции и не сомневается в законности решений избирательных комиссий.

В регистрации Мосгоризбирком отказал 57 кандидатам. Для сравнения, в 2014-м таких было 107. Окружные комиссии достаточно либерально подошли к рассмотрению документов, все малейшие неточности трактовали в пользу кандидатов. Но у тех, кто не прошел фильтр, было обнаружено до 30 процентов брака в подписных листах. Более 14 тысяч подписей принадлежали несуществующим избирателям, подавались и автографы умерших людей. Всё это определяют почерковеды. В пятницу в ЦИК было заявлено - заключения экспертов перепроверялись несколько раз.

Претендентов в кандидаты отказ, естественно, не устроил. Но решать вопрос законными методами - то есть обратиться в суд - они не захотели. Не были поданы жалобы и в Центризбирком. С требованием разобраться до митинга 27 июля обратился лишь один человек.

"Почему только Митрохина мы восстановили? Я должен сказать, что господин Митрохин, он выбрал правильную тактику, как советовала Элла Михайловна Памфилова. Вместо того, чтобы призывать блокировать городскую избирательную комиссию, выводить детей на улицы, включая другие регионы, он, получив отказ в регистрации, сел и начал работу с документами. Разобрал каждую подпись, которая была забракована. Кстати, у него не так много было подписей. И в результате, когда мы пересчитали, у него получился положительный баланс", - рассказал председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

Теперь все зарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы, а их в этом политическом сезоне 233, приступают к активной агитации. Регистрация уже завершена. В пятницу Мосгоризбирком провел жеребьевку, согласно которой будет распределено бесплатное эфирное время.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".