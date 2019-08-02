ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Воровка под видом арабской принцессы обокрала ювелирный магазин

20:18
  • пятница
  • 02 августа 2019

Вместо драгоценностей она положила бульонные кубики

Женщина, выдавшая себя за принцессу из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), ограбила ювелирный магазин в самом центре Парижа.

Злоумышленница вместе со своей помощницей пришли в магазин на улице Сент-Оноре и представилась "супругой шейха Дубай", пишет "Газета.Ru". Управляющая магазином в течение нескольких часов демонстрировала ей драгоценности. Клиентка выбрала несколько украшений и пообещала, что переведет за них деньги на следующий день.

Однако деньги так и не пришли. Сумма ущерба составила 1,6 миллиона евро. В коробки из-под украшений злоумышленницы сложили по одним данным, бульонные кубики, по другим – шоколадные конфеты.

Подразделение полиции Парижа по борьбе с организованной преступностью начало расследование.

Подписывайтесь на наш канал "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Ювелирный магазин
Ювелирный магазин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.