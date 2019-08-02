Воровка под видом арабской принцессы обокрала ювелирный магазин

Вместо драгоценностей она положила бульонные кубики

Женщина, выдавшая себя за принцессу из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), ограбила ювелирный магазин в самом центре Парижа.

Злоумышленница вместе со своей помощницей пришли в магазин на улице Сент-Оноре и представилась "супругой шейха Дубай", пишет "Газета.Ru". Управляющая магазином в течение нескольких часов демонстрировала ей драгоценности. Клиентка выбрала несколько украшений и пообещала, что переведет за них деньги на следующий день.

Однако деньги так и не пришли. Сумма ущерба составила 1,6 миллиона евро. В коробки из-под украшений злоумышленницы сложили по одним данным, бульонные кубики, по другим – шоколадные конфеты.

Подразделение полиции Парижа по борьбе с организованной преступностью начало расследование.