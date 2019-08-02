Получивших российские паспорта украинцев допросили

Киев идентифицировал значительную часть жителей Донбасса, которые получили российские паспорта

На Украине начались допросы жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов. Об этом в пятницу сообщил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

По его словам, большая часть из 13 тысяч, получивших российское гражданство, "идентифицирована, они пересекают линию разграничения".

"Имея все данные, мы провели допросы таких людей, которые обратились за получением российских паспортов, уже на нашей подконтрольной территории, когда они приезжали за пенсией или другими своими потребностями", — приводит слова Матиоса РИА Новости.

В апреле 2019 года Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса. Позже президент России также упростил получение гражданства для жителей двух областей Украины – Луганской и Донецкой.

В СНБО Украины между тем заявили, что Киев намерен ввести меры за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.