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Скрипаль позвонил матери и пожаловался на плохое самочувствие

20:53
  • пятница
  • 02 августа 2019

В Россию экс-полковник ГРУ возвращаться не собирается

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, на которого в марте прошлого года было совершено покушение, позвонил в Россию своей матери.

Разговор продолжался пять минут, в ходе которого он успел сообщить, что не намерен возвращаться в Россию и сейчас находится в Великобритании под наблюдением врачей, пишет газета "Известия". За последнее время состояние Скрипаля ухудшилось.

Также экс-полковнику ГРУ удалось поговорить со своей племянницей Викторией. Дочь Скрипаля Юлия, на которую тоже было совершено покушение, на связь не вышла.

В прошлый раз Скрипаль звонил домой в мае этого года. В том разговоре мужчина упрекнул племянницу Викторию в том, что она привлекает слишком много к себе внимания и часто светится в прессе.

4 марта 2018 года бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись нападению в Солсбери. Британские власти заявили, что их отравили с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", которое якобы было произведено в России. Москву сразу же обвинили в причастности к инциденту, но доказательств не предоставили. Исполнителями покушения, по данным Лондона, стали сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов.

Видео: МИД призвал Британию отчитаться по делу Скрипалей

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