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Зеленского оставили без премий

09:42
  • суббота
  • 03 августа 2019

Стала известна зарплата украинского президента

Госуправление делами Украины назвало зарплату Владимира Зеленского на посту президента. Она составляет 28 тысяч гривен, это около 70 тысяч рублей. Такую же зарплату получал и Петр Порошенко.

На руки украинский президент получает еще меньше. Из 28 тысяч гривен 5460 (14 тысяч рублей) уходит на налоги и сборы. Никакие другие поощрения за работу Зеленскому не положены, передает издание "Громадське".

"Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) президенту Украины не установлено", - говорится в сообщении управделами.

Ранее сообщалось, что за первый месяц работы президентом Владимир Зеленский получил всего 12,7 тысячи гривен, то есть около 32 тысяч рублей. С нее глава государства заплатил 6,1 тысячи рублей налогов.

До вступления в должность Зеленский зарабатывал куда больше. В прошлом году его доход составил около четырех миллионов гривен или 10 миллионов рублей.

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