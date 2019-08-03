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Путин увеличил детские пособия

10:11
  • суббота
  • 03 августа 2019

Ранее пособие составляло всего 50 рублей

Ряд важных законов подписал Владимир Путин. Документы опубликованы на портале правовой информации, один из них касается увеличения размера детских пособий с 50 рублей до прожиточного минимума. Оформить эти выплаты смогут те семьи, чей доход не превышает двукратную величину прожиточной нормы для того или иного региона, передает "ТВ Центр".

Еще один закон наделяет статусом ветеранов боевых действий жителей Дагестана, воевавших в 1999 году в рядах ополчения против боевиков. Другой документ расширяет перечень иностранных граждан, которые могут получить вид на  жительство в России по упрощенной схеме, в частности речь идет о тех, кто родился в РСФСР, а также о гражданах Украины.

Кроме того, подписаны законы о продлении дачной амнистии до 1 марта 2021 года, о повышении вдвое НДС на пальмовое масло и о льготном  налоге на добавленную стоимость  - до 10% - для фруктов и ягод.

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