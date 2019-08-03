Сирийские боевики обстреляли родное село Башара Асада

Погиб один человек

В Сирии боевики обстреляли родное село президента Башара Асада. Погиб один мирный житель, трое ранены. Террористы воспользовались решением властей страны о прекращении огня в Идлибской зоне деэскалации и под прикрытием тумана развернули реактивную систему залпового огня, из которой и атаковали поселение в провинции Латакия.

Бабушка 12-летней Рим не может сдержать слез, сквозь которые прорывается гнев по отношению к боевикам. Девочка, у которой сейчас каникулы, вместо того, чтобы играть с друзьями, теперь на машине скорой помощи едет в больницу. Ранение головы и контузия. В больнице ребенку придется провести много дней. Старшая сестра Рим ранена в руку, но может говорить.

"Сегодня утром все было как обычно. А потом вдруг гром взрыва. Сначала я ничего не поняла, а потом увидела, что рука в крови. Было очень больно и страшно. Я ненавижу людей, которые сделали это!" – говорит Розаль Абейди.

Еще один человек - сосед семьи Абейди – погиб, когда боевики обстреляли из реактивных установок город Аль-Кирдаха. Один из снарядов упал в непосредственной близости от дома. Взрывной волной в здании выбило окна, осколки разлетелись по всему двору. В саду, который возделывал еще отец Абдуллы, теперь большая воронка. Глава семьи лишь чудом не пострадал.

Заниматься сельским хозяйством в горной местности очень сложно. Жители, чтобы кормить свои семьи, стараются возделывать буквально каждый клочок. Для этого создают специальные террасы. На одной из них и работал Абдулла Абейди, когда совсем рядом взорвался реактивный снаряд.

"Около половины восьмого утра я направился в сад, где возделываю оливки. Шел медленно. И тут раздался взрыв. Несколько деревьев уничтожены. Я сам чудом остался жив, но пострадали мои дети и погиб сосед. Я просто сгораю от гнева по отношению к этим варварам, которые обстреливают нас. Для них, похоже, неважно, кто перед ними - армия, мирные жители, дети. Они не обращают внимания на перемирие. И так все эти годы. Сегодняшний обстрел далеко не первый. Так было и месяц назад и два, когда они били по домам и школам в нашем городе. И тогда тоже были убитые и раненые", - говорит он.

Ранее на переговорах в столице Казахстана Нур-Султане была достигнута договоренность о присоединении к перемирию оппозиции Сирийской Арабской республики и прекращении огня с провинции Идлиб. Однако непримиримые террористические группировки продемонстрировали, что перемирие им не нужно и они намерены продолжать боевые действия против своего народа.

Алексей Платонов, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", провинция Латакия, Сирия.