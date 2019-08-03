Стали известны подробности новых антироссийских санкций

"Наказание" получилось максимально формальным

США вводят против России очередной пакет санкций в связи с "делом Скрипалей". Об этом официально заявили в Госдепе. Ограничения вступят в силу 19 августа и продлятся минимум год. Как заявляют за океаном, эти меры нанесут нашей стране многомиллиардный ущерб.

Новые санкции Вашингтон вводит, как наказание за Солсбери. Скандал с отравлением разразился больше года назад. Расследование не завершено, но на Западе уже считают виновность Москвы доказанной. Очередной пакет ограничительных мер вводится под предлогом применения Россией химического оружия.

"Санкции ограничат доступ России к многосторонней системе банков развития, к рынку США при первичном размещении нерублёвого суверенного долга, нерублёвого финансирования долга и к материалам из США, которые стратегически важны для российской программы химического и биологического оружия. Эти меры могут сократить доступ России к миллиардам долларов взаимной коммерческой деятельности с США", - говорится в заявлении.

Год назад Вашингтон уже вводил санкции из-за Солсбери, тогда они стали символическими. Были запрещены поставки в Россию продукции двойного назначения, но объем этих сделок итак был практически нулевым. Новые санкции рекламировались как "драконовские". В арсенале Трампа была даже блокировка торговли с Россией и запрет на рейсы в США российских государственных авиакомпаний. Но в итоге американским банкам запретили выдавать кредиты российским властям, что в принципе не критично, а международную финансовую помощь России, которую Вашингтон теперь будет блокировать, Москва и так не получает. По сути, Белый дом постарался сделать всё максимально формальным. Документ полгода просто лежал на столе у Трампа и был подписан лишь после очередного напоминания из Конгресса. А сам американский президент на днях звонил Владимиру Путину.

"Я думаю, что отношения хорошие. Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие отношения с Россией. Это было очень тяжело сделать в свете "охоты на ведьм". Но она теперь мертва", - говорит Трамп ранее.

Охотой на ведьм Трамп называет пресловутый "рашагейт" — раздутую демократами историю о вмешательстве России в американские выборы. Белый дом этот поединок выиграл. Потратив 31 миллион долларов из карманов налогоплательщиков, офис спецпрокурора Мюллера связей между Кремлём и Трампом не нашел, а выборы президента США уже через год. В российском МИД к введению санкций отнеслись без удивления, отметив, "все, что происходит в отношении России, должно рассматриваться в контексте приближающейся предвыборной гонки в США".

"В США продолжают использовать прошлогоднюю инсценировку с отравлением в Великобритании бывшего британского агента и его дочери для обострения отношений с Россией. Эта откровенная провокация. Авторы многочисленных санкционных списков теперь делают основной расчет на пропагандистский эффект, на постоянное продвижение темы санкций в медийнoм пространстве", - говорится в заявлении ведомства.

В комментарии МИД сообщается, что очередной пакет американских санкций в отношении России стал 72-м по счету, начиная с 2011 года.

Пётр Вершинин, Кристина Мамиконян. "ТВ Центр".