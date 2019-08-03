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Видео крупного пожара в центре Москвы

10:44
  • суббота
  • 03 августа 2019

Горело здание бывшего хладкомбината

Крупный пожар произошел в центре Москвы в бывшем здании хладкомбината на Дубнинской улице. На данный момент им удалось полностью ликвидировать открытое горение на площади 5 тысяч квадратных метров, передает "ТВ Центр".

Пожару присвоен второй номер  сложности. Тушение осложняется сверхвысокой температурой. Часть постройки уже рухнула, существует угроза дальнейшего обрушения. Сотрудники МЧС стараются не допустить перехода пламени на близлежащую автозаправку. На данный момент огонь тушат 70 человек, задействовано свыше 20 единиц техники. Также для ликвидации привлечены два вертолёта.

Движение автотранспорта в районе ЧП перекрыто. Специалисты передвижной лаборатории не выявили в воздухе превышение ПДК продуктов  горения. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать человеческий фактор или замыкание электропроводки.

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