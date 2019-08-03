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Армейские игры стартовали в России

11:41
  • суббота
  • 03 августа 2019

Это крупнейшие международные соревнования такого рода

 

В подмосковном парке "Патриот" открылись пятые Армейские Международные игры. Официальный старт соревнованиям дал министр обороны России Сергей Шойгу. Приветствие участникам и гостям направил Владимир Путин. Президент записал видеообращение, в котором пожелал военнослужащим удачи и отличных результатов, а зрителям - незабываемых впечатлений.

Формат Армейских игр вносит свой немалый вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление конструктивных, партнёрских связей в интересах обеспечения безопасности наших стран, Евразийского континента и всего мира, коллективного ответа на реальные, а не вымышленные угрозы стабильности на планете.

Игры пройдут на 25 полигонах и в акватории Каспийского моря. Своё мастерство продемонстрируют более 200 команд из 36 стран. Для награждения победителей приготовили более тысячи комплектов золотых медалей.

В ближайшие две недели снайперы продемонстрируют меткость стрельбы из винтовки и пистолета Макарова, лётные экипажи проведут воздушную разведку и поразят наземные цели. Экипажи кораблей продемонстрируют морскую выучку и спасательную подготовку, а полевые кулинары приготовят для военных обед. Причем, одно из блюд обязательно будет и з меню национальной кухни, сообщает "ТВ Центр".

Этим утром тысячи поклонников военного спорта уже собрались на полигонах в разных городах и ждут начала соревнований. Есть в числе зрителей и представители блока НАТО: сразу четыре страны альянса прислали на игры своих наблюдателей.

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"Танковый биатлон" на полигоне "Алабино"
Владимир Путин
Владимир Путин
Открытие Армейских игр
Открытие Армейских игр
Участники Армейских игр
Участники Армейских игр
"Танковый биатлон" на полигоне
"Танковый биатлон" на полигоне
Открытие Армейских игр
Открытие Армейских игр
"Танковый биатлон - 2019" на полигоне "Алабино"
"Танковый биатлон - 2019" на полигоне "Алабино"
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