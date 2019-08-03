Армейские игры стартовали в России

Это крупнейшие международные соревнования такого рода

В подмосковном парке "Патриот" открылись пятые Армейские Международные игры. Официальный старт соревнованиям дал министр обороны России Сергей Шойгу. Приветствие участникам и гостям направил Владимир Путин. Президент записал видеообращение, в котором пожелал военнослужащим удачи и отличных результатов, а зрителям - незабываемых впечатлений.

Формат Армейских игр вносит свой немалый вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление конструктивных, партнёрских связей в интересах обеспечения безопасности наших стран, Евразийского континента и всего мира, коллективного ответа на реальные, а не вымышленные угрозы стабильности на планете.

Игры пройдут на 25 полигонах и в акватории Каспийского моря. Своё мастерство продемонстрируют более 200 команд из 36 стран. Для награждения победителей приготовили более тысячи комплектов золотых медалей.

В ближайшие две недели снайперы продемонстрируют меткость стрельбы из винтовки и пистолета Макарова, лётные экипажи проведут воздушную разведку и поразят наземные цели. Экипажи кораблей продемонстрируют морскую выучку и спасательную подготовку, а полевые кулинары приготовят для военных обед. Причем, одно из блюд обязательно будет и з меню национальной кухни, сообщает "ТВ Центр".

Этим утром тысячи поклонников военного спорта уже собрались на полигонах в разных городах и ждут начала соревнований. Есть в числе зрителей и представители блока НАТО: сразу четыре страны альянса прислали на игры своих наблюдателей.