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Россияне подрались в турецком самолете из-за женщины (видео)

11:07
  • суббота
  • 03 августа 2019

Ссору спровоцировала сама девушка

В аэропорту Стамбула вспыхнула драка на борту самолета. Лайнер "Турецких авиалиний" должен был отправиться в Екатеринбург, передает "ТВ Центр".

Во время рассадки между мужчиной и женщиной произошла ссора. По какой причине - не сообщается. Очевидцы говорят, девушка ударила своего соседа. В ответ тот ударил ее. После этого в драку вмешался другой мужчина: он решил заступиться за пострадавшую. Завязалась серьезная потасовка. Остальные пассажиры бросились разнимать дебоширов. Сделать это получилось с трудом.

Зачинщиков драки сняли с рейса. Отправку задержали на 45 минут.

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