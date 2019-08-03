Россияне подрались в турецком самолете из-за женщины (видео)

Ссору спровоцировала сама девушка

В аэропорту Стамбула вспыхнула драка на борту самолета. Лайнер "Турецких авиалиний" должен был отправиться в Екатеринбург, передает "ТВ Центр".

Во время рассадки между мужчиной и женщиной произошла ссора. По какой причине - не сообщается. Очевидцы говорят, девушка ударила своего соседа. В ответ тот ударил ее. После этого в драку вмешался другой мужчина: он решил заступиться за пострадавшую. Завязалась серьезная потасовка. Остальные пассажиры бросились разнимать дебоширов. Сделать это получилось с трудом.

Зачинщиков драки сняли с рейса. Отправку задержали на 45 минут.