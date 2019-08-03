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В Сибирь перебрасывают дополнительные силы для тушения лесных пожаров

11:14
  • суббота
  • 03 августа 2019

С огнём борются военные и спасатели

Почти полторы тысячи тонн воды сбросят сегодня на очаги возгораний в Красноярском крае и Иркутской области. За сутки скорость распространения огня сократилась в пять раз. Пожары тушат военная авиация, МЧС и авиалесоохрана. Дополнительные силы перебрасывают из соседних регионов.

В рюкзаках и сумках пожарных - снаряжение, экипировка и сухой паёк на несколько дней. 85 сотрудников МЧС и спецтехника переброшены из Алтая в Красноярский край на помощь уже действующей группировке, которая борется с лесными пожарами. С воздуха, полыхающую тайгу тушит авиация, сообщает "ТВ Центр". 

Ликвидацией пожаров в Сибири сегодня заняты более 20 самолётов и вертолетов. В Красноярске эскадрильи объединены в совместную оперативную группу.

"В точку пожара выходим на эшелоне 1500 метров, обнаруживаем его, с учетом рельефа и ветра строим заход так чтобы не попасть в дымы и так чтобы преградить огонь сливом воды", - говорит командир эскадрильи Андрей Миронов.

На втором круге самолеты снижаются и с высоты всего сто метров каждый борт точечно сбрасывает 42 тонны воды. Только за сутки авиация совершила более 50 вылетов, удалось потушить 84 лесных пожара. Сейчас основные работы идут в Богучанском районе, где обстановка самая тяжелая.

Населённым пунктам Красноярского края горящие леса уже не угрожают. Благодаря действиям авиации, удалось избавиться и от удушливого смога. Но в Иркутской области ветер разносит гарь на сотни километров.

 В Забайкалье, как и в Красноярске, горит тайга. С пожарами борются военные, сотрудники МЧС и авиалесохрана. Сейчас главная задача - не дать пожарам приблизиться к населённым пунктам. Каждый день люди отвоевывают у стихии метр за метром.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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