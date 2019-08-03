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Путин поручил восстановить пострадавшие от паводков дома к 15 сентября

11:22
  • суббота
  • 03 августа 2019

Глава государства обозначил сроки окончания работ в Иркутской области

В Иркутской области паводок уверенно идёт на спад, уровень воды в реке Ия  снизился ещё на 20 сантиметров. Спасатели МЧС и военные ликвидируют последствия наводнения и активно помогают местным жителям.

Программа восстановления жилья и объектов инфраструктуры должна быть завершена до 15 сентября, такой указ подписал Владимир Путин. Также глава государства утвердил целый ряд важных законов. Один из документов касается детских пособий, они будут увеличены с 50 рублей до размера прожиточного минимума, сообщает "ТВ Центр".

Другой закон вводит запрет на выдачу займов под залог жилья, нововведение поможет предотвращать случаи мошенничества. Ещё один документ расширяет перечень иностранцев, которые могут получить вид на жительство в России по упрощённой схеме, это касается и граждан Украины. Кроме того, президент подписал законы о продлении дачной амнистии до 1 марта 2021 года, о снижении НДС на фрукты и ягоды и повышении налога на пальмовое масло.

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