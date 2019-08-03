Иркутским властям досталось за медлительность в борьбе с жутким наводнением

Разнос чиновникам устроил Виталий Мутко

Вице-премьер Виталий Мутко, которому поручили контролировать ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области, раскритиковал работу местных властей. По словам Мутко, главы муниципальных образований тормозят решения по обследованию домов, задерживают выдачу актов и сертификатов на жильё. При этом никто из пострадавших так и не переехал в новые дома.

"Ну никакого решения нет! Соберите волю в кулак, мужества наберитесь", - обратился к чиновникам вице-премьер. Он выразил недовольство работой мэра Тулуна Юрия Кариха и губернатора Иркутской области Сергея Левченко и пообещал им жёсткий разговор, сообщает РИА Новости.

Больше месяца прошло с начала разрушительного паводка в Иркутской области. Вода затопила десятки населённых пунктов, 11 тысяч жилых домов, 49 дорог, разрушила и повредила 22 моста. Самые пострадавшие города - Нижнеудинск и Тулун. Стихия унесла жизни 25 человек, ещё шестеро до сих пор числятся пропавшими без вести. В общей сложности от наводнения пострадали около 40 тысяч человек. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому программа восстановления жилья и объектов инфраструктуры должна быть завершена к 15 сентября.