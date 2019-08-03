Где в России живёт больше всего психически больных людей

Статистику опубликовало Министерство здравоохранения

Санкт-Петербург лидирует среди российских регионов по числу психически нездоровых людей, их в городе на Неве почти пять тысяч. Второе место заняла Москва с показателем в 2800 пациентов. Статистику опубликовало Министерство здравоохранения.

В пятёрку также вошли Татарстан, Башкирия и Челябинская область, а меньше всего впервые выявленных случаев психических заболеваний оказалось в Ненецком автономном округе (восемь пациентов) и на Чукотке (44 больных).

Психические заболевания не входят в число распространённых: в 2018 году диагнозы в этой сфере были поставлены 60 тысячам пациентам.