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Где в России живёт больше всего психически больных людей

12:37
  • суббота
  • 03 августа 2019

Статистику опубликовало Министерство здравоохранения

Санкт-Петербург лидирует среди российских регионов по числу психически нездоровых людей, их в городе на Неве почти пять тысяч. Второе место заняла Москва с показателем в 2800 пациентов. Статистику опубликовало Министерство здравоохранения.

В пятёрку также вошли Татарстан, Башкирия и Челябинская область, а меньше всего впервые выявленных случаев психических заболеваний оказалось в Ненецком автономном округе (восемь пациентов) и на Чукотке (44 больных).

Психические заболевания не входят в число распространённых: в 2018 году диагнозы в этой сфере были поставлены 60 тысячам пациентам.

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