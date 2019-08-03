Депутатов унизили перед встречей с Зеленским

Нардепов заставили пройти жёсткую процедуру

Будущих депутатов Верховной Рады унизили перед встречей с Владимиром Зеленским. Народные избранники приехали во Львовскую область на политический тренинг, который проводит президентская партия "Слуга народа". В целях безопасности на входе в отель установили рамки, но кроме того всех, кто через них проходит, охранники заставляют снимать обувь.

В центре Трускавца взрывотехники проверили все канализационные люки, сообщает "Украинская правда". Напомним, что два дня назад украинский телеведущий и композитор Владимир Быстряков предположил, что во время празднования Дня независимости 24 августа военные могут организовать покушение на Владимира Зеленского и перехватить управление страной. Не исключено, что усилением мер безопасности связано с появлением этой информации.