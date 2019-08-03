ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутатов унизили перед встречей с Зеленским

13:31
  • суббота
  • 03 августа 2019

Нардепов заставили пройти жёсткую процедуру

Будущих депутатов Верховной Рады унизили перед встречей с Владимиром Зеленским. Народные избранники приехали во Львовскую область на политический тренинг, который проводит президентская партия "Слуга народа". В целях безопасности на входе в отель установили рамки, но кроме того всех, кто через них проходит, охранники заставляют снимать обувь.

В центре Трускавца взрывотехники проверили все канализационные люки, сообщает "Украинская правда". Напомним, что два дня назад украинский телеведущий и композитор Владимир Быстряков предположил, что во время празднования Дня независимости 24 августа военные могут организовать покушение на Владимира Зеленского и перехватить управление страной. Не исключено, что усилением мер безопасности связано с появлением этой информации.

Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Обыск металлодетектором украинских депутатов
Обыск металлодетектором украинских депутатов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.