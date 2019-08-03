Неподалёку от Земли обнаружена пригодная для жизни планета

До неё "всего" 31 световой год

Учёные обнаружили новую планету в созвездии Гидры. Сейчас астрономы выясняют, пригодна ли она для жизни. Уже известно, что небесное тело в два раза больше Земли и находится за пределами Солнечной системы. Есть основания полагать, что там есть воздух и вода.

Результаты исследования уже интригуют. Зафиксировал небесное тело "Охотник за планетами". Так называют космический телескоп TESS, специально разработанный для поиска и изучения новых объектов за пределами солнечной системы. Исследователей заинтересовала карликовая звезда, вокруг которой вращаются три планеты. Но только одна, с причудливым названием GJ 357 d, находится в зоне Златовласки. В названии есть отсылка к английской сказке, аналогу наших "Трёх медведей".

Если планета находится в зоне Златовласки, она потенциально пригодна для жизни. Та, что обнаружена в созвездии Гидры, по предварительным подсчётам, примерно в два раза больше Земли и в шесть раз тяжелее. Год там гораздо короче, чем наш, и длится всего около двух месяцев. Небесное тело находится относительно недалеко от нашей планеты на расстоянии в 31 световой год. Возможно, оно состоит из скалистых пород. Оптимальная близость к родительской звезде говорит о возможном наличии там плотной атмосферы и даже воды, сообщает "ТВ Центр".

Установить плотность атмосферы и наличие воды возможно, это лишь вопрос времени. Далее будут оцениваться другие параметры: предстоит выяснить, есть ли у планеты твёрдая кора, определить уровень радиации и гравитации. Последняя, по предварительным данным, примерно такая же, как на Земле. Эти показатели внушают ученым оптимизм. Несколько факторов уже совпали. Чем больше будет других совпадений, тем выше шансы, что на планете действительно есть жизнь.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".