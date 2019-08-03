Волочкова сравнила часть своего тела с лицами злопыхателей

Балерина ответила на нападки в Сети

Анастасия Волочкова ответила на нападки недоброжелателей, которым не нравится её фирменный шпагат. Балерину удивляют подобные замечания. Свой очередную публикацию в Instagram она посвятила своим критикам.

"Дорогие мои, многие люди спрашивают меня, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей. Как? Я обладаю свободой не обращать на эту грязь и выпады дешевые вообще", - написала звезда и добавила, что все, кто пишет про неё гадости, не могут даже привести своё тело в такую форму, как у неё.

Мне присылают фото лиц этих "писательниц. Без слёз не взглянешь, простите. Моя попа красивее лиц этих ущербных.

В заключении Волочкова обращается ко всем своим подписчика и читателям с просьбой не совершать мерзкие и подлые поступки. "Красоту, у кого она есть в теле и душе - надо показывать", - уверена балерина.

Своё послание Волочкова украсила двумя достаточно провокационными фотографиями, сделанными на фоне моря. Балерина стоит почти по пояс в воде и прикрывает руками обнажённую грудь.