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Вскрылись нелицеприятные факты о владельце зоопарка, решившем отдать Сибирь немцам

15:15
  • суббота
  • 03 августа 2019

Его заявление назвали безнравственным

Владелец крымского сафари-парка Олег Зубков переступил черту с высказыванием о сибирских лесах и немцах в 1941 году, полагает член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Он знает Зубкова лично. "Его парки меня впечатлили, но сам Зубков оказался не тем человеком, с которым мне хочется общаться. Он пользуется своим объектом ради хайпа", - рассказал Манукян в интервью "ТВ Центру".

Эксперт напомнил нелицеприятный факт, когда Зубков в разгар скандала с фильмом "Матильда" не нашёл ничего лучше, как назвать тигрят Матильдой и Николаем.  По словам Манукяна, год назад Зубков признался, что сохранил украинское гражданство и даже хочет иметь украинский биометрический паспорт.

"Почему он сейчас обозлён на власти Крыма и страны? Потому что во время украинских властей он был в крымском парламенте, его бизнес процветал и расширялся. Принял участие в кампании по выборам Юлии Тимошенко, а потом перешёл в "Партию регионов"", - отметил эксперт.

Ему бы покаяться, но Зубков решил, что он прав. Ну, Бог ему судья.

Ранее владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков написал у себя в Facebook, что надо было в 1941 году всё отдать немцам. Так он отреагировал на масштабные пожары в сибирской тайге. По мнению Зубкова, у немцев тайга бы "не горела, и дороги в Сибири были бы настоящие".

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