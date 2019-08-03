ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Празднование юбилея ВДНХ посетили более 400 тысяч человек

15:25
  • суббота
  • 03 августа 2019

Выставка отмечает своё 80-летие

На юбилейные мероприятия на ВДНХ пришли уже свыше 400 тысяч  человек. Празднование 80-летия главной выставки страны началось 2 августа и продлится до конца недели.

Торжества проходят с размахом: организаторы запланировали более 50 культурных мероприятий. Сегодня, августа пройдут увлекательные встречи с известными блогерами, все желающие смогут увидеть звёзд Instagram и узнать их секреты успеха.

В мероприятии примут участие модель и телеведущая Ника Вайпер, блогер  Андрей Глазунов, артист и продюсер Никита Златоуст, исполнительница и автор песен Люся Чеботина. Они расскажут о том, как выбрать свой профессиональный и творческий путь, начать вести свой блог и не бояться трудностей.

Ещё гостей ВДНХ ждут концерты популярных исполнителей, балетные постановки, детские развлечения, парад морских обитателей и уникальное шоу беспилотников.

Главное сегодня
Посетители ВДНХ
Посетители ВДНХ
Главный вход ВДНХ
Главный вход ВДНХ
ВДНХ
ВДНХ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.