Празднование юбилея ВДНХ посетили более 400 тысяч человек

Выставка отмечает своё 80-летие

На юбилейные мероприятия на ВДНХ пришли уже свыше 400 тысяч человек. Празднование 80-летия главной выставки страны началось 2 августа и продлится до конца недели.

Торжества проходят с размахом: организаторы запланировали более 50 культурных мероприятий. Сегодня, августа пройдут увлекательные встречи с известными блогерами, все желающие смогут увидеть звёзд Instagram и узнать их секреты успеха.

В мероприятии примут участие модель и телеведущая Ника Вайпер, блогер Андрей Глазунов, артист и продюсер Никита Златоуст, исполнительница и автор песен Люся Чеботина. Они расскажут о том, как выбрать свой профессиональный и творческий путь, начать вести свой блог и не бояться трудностей.

Ещё гостей ВДНХ ждут концерты популярных исполнителей, балетные постановки, детские развлечения, парад морских обитателей и уникальное шоу беспилотников.