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Возбуждено уголовное дело об отмывании денег для финансирования ФБК

15:53
  • суббота
  • 03 августа 2019

Следствие ищет фигурантов дела

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денег, которые шли на финансирование некоммерческой организации ФБК. По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности фонда, включая его сотрудников, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путём.

Деньги вносились через банкоматы Cash-in и Recycling в Москве. После этого они переводились на текущие расчётные счета Фонда борьбы с коррупцией, говорится в сообщении на сайте СКР. Следствие устанавливает всех, кто причастен этой незаконной деятельности. 

Ранее эксперты МВД уточнили, что деньги для ФБК могли поступать из-за рубежа от третьих лиц и имели признаки сомнительности. Максимальная санкция уголовной статьи дела против ФБК предполагает до семи лет лишения свободы.

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