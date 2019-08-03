Возбуждено уголовное дело об отмывании денег для финансирования ФБК

Следствие ищет фигурантов дела

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денег, которые шли на финансирование некоммерческой организации ФБК. По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности фонда, включая его сотрудников, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путём.

Деньги вносились через банкоматы Cash-in и Recycling в Москве. После этого они переводились на текущие расчётные счета Фонда борьбы с коррупцией, говорится в сообщении на сайте СКР. Следствие устанавливает всех, кто причастен этой незаконной деятельности.

Ранее эксперты МВД уточнили, что деньги для ФБК могли поступать из-за рубежа от третьих лиц и имели признаки сомнительности. Максимальная санкция уголовной статьи дела против ФБК предполагает до семи лет лишения свободы.