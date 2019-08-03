Полиция назвала число участников несанкционированной акции в Москве

Оппозиция снова вывела людей на улицы

В несогласованной акции в Москве принимают участие около 350 человек, об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД. "За нарушения общественного порядка задержано 30 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, что 27 июля в столице прошла несогласованная с властями акция, которую организовали незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы. После этого было заведено несколько уголовных дел по серьёзной статье Уголовного кодекса об организации массовых беспорядков. Максимальный срок наказания по ней - 15 лет лишения свободы. В рамках расследования уже задержаны несколько человек, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы.

До этого мэрия несколько раз предлагала оппозиционерам организовать согласованный митинг, но отказывались. Сами акции вызваны тем, что нескольким кандидатам отказали в регистрации на выборах из-за брака в собранных подписях: среди них было много "мёртвых душ" и повторяющихся фамилий.