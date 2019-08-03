Как проходит фестиваль шашлыка в Парке Горького

Гости съели 12 тысяч порций любимого блюда

Более 90 тысяч гостей пришли на масштабный гастрономический фестиваль "Шашлык Live" в Парк Горького. К полудню 3 августа уже съедено 12 с половиной тысяч порций шашлыка. Готовить угощения из мяса и овощей повара лучших столичных ресторанов и кафе будут до вечера.

Мангалы и барбекю установили на Пушкинской набережной. Посетителям предлагают классические шашлыки из мяса, рыбы и овощей, а также сделанные по авторским рецептам с оригинальными и необычными приправами и соусами.

Поедание любимого блюда сопровождают выступления известных музыкантов. На сцене поют и играют группы "Ногу свело!", "Сплин", Uma2rman, а также Валерий Сюткин, Владимир Кузьмин, Ольга Кормухина, Светлана Сурганова и Юлия Чичерина.

В минувшие выходные в Парке Горького с не меньшим успехом прошёл фестиваль бургеров. На него пришли более полумиллиона человек. Горячие булочки с мясом и овощами готовили на 40-ка площадках парка.