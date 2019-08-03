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США хотят грозить России своими ракетами из Азии

17:55
  • суббота
  • 03 августа 2019

Пентагон вынашивает планы размещения оружия в регионе

В США всерьез обсуждают идею размещения своих ракет в странах Азии. Глава Пентагона надеется, что это произойдёт как можно скорее, передаёт ТАСС.

Марк Эспер выступил в поддержку планов размещения ракет наземного базирования средней дальности в азиатском регионе. "Мы бы хотели сделать это как можно скорее", - сказал глава военного ведомства журналистам.

Лучшим вариантом стало бы размещение таких ракет в течение нескольких месяцев, однако такие вещи обычно требуют больше времени, чем ожидаешь поначалу.

Напомним, что 2 августа по инициативе Вашингтона прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Подписи под документом поставили в 1987 году президенты СССР и США Михаил Горбачёв и Рональд Рейган.

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