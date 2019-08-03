ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Последствия сильного ливня в Благовещенске попали на видео

17:42
  • суббота
  • 03 августа 2019

На город обрушились тонны воды

После мощного ливня в Благовещенске отключилось электричество и не работает городской водозабор. За час в столице Амурской области выпало более 44 миллиметров осадков, синоптики называют такой объём опасным метеорологическим явлением. В городе проживают более 220 тысяч человек.

Ливень с сильнейшим шквалистым ветром нанес серьезный урон городу: повалены деревья, затоплены улиц, сработала защита на подстанции "Моховая", что привело к отключению насосов на водозаборе, сообщает РИА Новости. Вода затопила магазины и торговые центры, первые этажи зданий.

Непогода ожидается в Приамурье и в воскресенье, 4 августа. В регионе пройдут сильные ливни с грозами. Напомним, что сильные дожди и таяние снега в горах стали причиной сильнейшего наводнения в Иркутской области в начале июня. Последствия паводка устранят до сих пор.

Главное сегодня
Последствия сильнейшего ливня
Последствия сильнейшего ливня
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.