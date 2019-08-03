Последствия сильного ливня в Благовещенске попали на видео

На город обрушились тонны воды

После мощного ливня в Благовещенске отключилось электричество и не работает городской водозабор. За час в столице Амурской области выпало более 44 миллиметров осадков, синоптики называют такой объём опасным метеорологическим явлением. В городе проживают более 220 тысяч человек.

Ливень с сильнейшим шквалистым ветром нанес серьезный урон городу: повалены деревья, затоплены улиц, сработала защита на подстанции "Моховая", что привело к отключению насосов на водозаборе, сообщает РИА Новости. Вода затопила магазины и торговые центры, первые этажи зданий.

Непогода ожидается в Приамурье и в воскресенье, 4 августа. В регионе пройдут сильные ливни с грозами. Напомним, что сильные дожди и таяние снега в горах стали причиной сильнейшего наводнения в Иркутской области в начале июня. Последствия паводка устранят до сих пор.