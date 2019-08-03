ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Порошина показала семейное фото с известным артистом

17:34
  • суббота
  • 03 августа 2019

Вероятно, что это новый избранник Марии

На фанатской страничке Марии Порошиной в Instagram размещена фотография, на которой актриса запечатлена в компании своего давнего друга, актера Ярослава Бойко. Снимок напоминает классическую семейную фотографию: муж и жена сидят вместе со своими детьми, на лицах у всех счастливые улыбки.

В феврале этого года Мария Порошина в пятый раз стала мамой: на свет появился сын Андрей – первый мальчик среди четырёх девочек. В 1996 году от актёра Гоши Куценко Порошина родила дочь Полину, потом она связала свою жизнь с ещё одним актёром – Ильёй Древновым. В браке с ним родились Серафима, Аграфена и Глафира.

В сентябре 2018 года Порошина и Древнов разошлись, про возможного нового избранника звезды только ходят слухи. Поговаривают, что это некий испанский бизнесмен, но, между тем, в Сети уже не в первый раз появляются снимки, где известная актриса пребывает в обществе Ярослава Бойко. Вроде бы даже Порошина родила от него сына Андрея, который появился на свет в январе этого года.

Главное сегодня
Мария Порошина и Ярослав Бойко
Мария Порошина и Ярослав Бойко
Мария Порошина и Ярослав Бойко
Мария Порошина и Ярослав Бойко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.