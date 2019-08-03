Порошина показала семейное фото с известным артистом

Вероятно, что это новый избранник Марии

На фанатской страничке Марии Порошиной в Instagram размещена фотография, на которой актриса запечатлена в компании своего давнего друга, актера Ярослава Бойко. Снимок напоминает классическую семейную фотографию: муж и жена сидят вместе со своими детьми, на лицах у всех счастливые улыбки.

В феврале этого года Мария Порошина в пятый раз стала мамой: на свет появился сын Андрей – первый мальчик среди четырёх девочек. В 1996 году от актёра Гоши Куценко Порошина родила дочь Полину, потом она связала свою жизнь с ещё одним актёром – Ильёй Древновым. В браке с ним родились Серафима, Аграфена и Глафира.

В сентябре 2018 года Порошина и Древнов разошлись, про возможного нового избранника звезды только ходят слухи. Поговаривают, что это некий испанский бизнесмен, но, между тем, в Сети уже не в первый раз появляются снимки, где известная актриса пребывает в обществе Ярослава Бойко. Вроде бы даже Порошина родила от него сына Андрея, который появился на свет в январе этого года.