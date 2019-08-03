Зеленский похвастался встречей с Трампом

Президент Украины собирается в Вашингтон

Встреча президентов Украины и США пройдет в сентябре этого года в Вашингтоне. Об этом Владимир Зеленский сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в Трускавце. Там сейчас проходит политический тренинг членов президентской партия "Слуга народа". На него съехались будущие депутаты Верховной Рады.

Интересно, что в целях безопасности на входе в зал, где проходит тренинг, установили рамки. Перед ними охранники заставили всех народных избранников снимать обувь. Повышенные меры безопасности связаны с циркулирующими слухами о подготовке покушения на Владимира Зеленского.