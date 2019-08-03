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Престарелая жена Макрона легла под нож пластического хирурга

19:51
  • суббота
  • 03 августа 2019

Операция длилась три часа

Брижит Макрон омолодилась для мужа: первая леди Франции сделала себе косметическую операцию. Супруга президента раньше говорила о том, что выглядит намного старше своего второго мужа.

Известно, что операция продолжалась около трёх часов и проходила под общим наркозом, пишет французский журнала Closer, известный своими контактами с Елисейским дворцом. Медика, делавшего операцию, называют выдающимся косметическим хирургом с широко разрекламированным профилем. Конкретных сведений об операции издание не публикует.

Брижит Макрон стала первой леди Франции в мае 2017 года, когда её супруг занял главный кабинет в Елисейском дворце. Нынешний глава Пятой республики на четверть века младше своей жены; они познакомились в школе, где Брижит преподавала будущему президенту латинский язык.

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