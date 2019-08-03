На несанкционированной акции в Москве задержаны 600 человек

В несогласованном митинге участвовали 1500 человек

По данным столичной полиции, в несогласованной акции в центре Москвы 3 августа приняли участие порядка полутора тысяч человек. За различные правонарушения задержано около 600 человек, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Сегодняшняя акция, так же, как и аналогичный митинг 27 июля не были согласованы со столичными властями. Их организовали незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы. После акции в минувшее воскресенье полиция завела уголовное дело по факту организации массовых беспорядков. Максимальный срок наказания по этой статье - 15 лет лишения свободы, уже задержаны несколько человек.

До этого мэрия несколько раз предлагала оппозиционерам организовать согласованный митинг, но они отказывались. Сами акции вызваны тем, что нескольким кандидатам отказали в регистрации на выборах из-за брака в собранных подписях: среди них было много "мёртвых душ" и повторяющихся фамилий.