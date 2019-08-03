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Рублю предсказали скорое падение

19:06
  • суббота
  • 03 августа 2019

Эксперты связывают это с новыми антироссийскими санкциями

Рубль может потерять до 1,5% к доллару из-за новых санкций США. Ограничительные меры вводят запрет на участие американских банков в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга.

Как полагает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев, предстоящий понедельник, 5 августа будет нервным из-за ситуации с госдолгом. "По нефти ожиданий нет, едва ли рынки увидят влияние ситуации на неё, однако рубль может потерять еще 1-1,5%", - сказал эксперт в интервью ТАСС.

Накануне, 2 августа президент США Дональд Трамп объявил о новом пакете антироссийских санкций по делу отравленных в Британии Скрипалей. Рубль на торгах в Москве подешевел на 1,22% по отношению к доллару. Официальный курс на выходные и понедельник - 64 рубля 64 копейки за доллар. 

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