Хлебникова ужаснула нездоровым видом

Певица сильно похудела

Марина Хлебникова опубликовала в Instagram фото со своего выступления в Геленджике. Поклонники обратили внимание на худобу певицы, кто-то написал короткий комментарий про женский алкоголизм.

Действительно, за последнее время Хлебникова потеряла 43 килограмма. Как писала "Комсомольская правда", тоненькие ручки исполнительницы больше напоминают веточки. Сама артистка не скрывает: она пытается набрать вес, однако пока ей не удается вернуть себе былые формы.

На внешний вид Хлебниковой обратили внимание 22 июня гости Андрея Малахова. В студии его программы на телеканале "Россия" обсуждали отравление продюсера Бари Алибасова. Среди гостей была и Марина. Внимание присутствующих переключилось на неё: гостей студии встревожил болезненный внешний вид. "Марина! Что с вами? Вы не узнаваемы", - подметил один из участников программы.