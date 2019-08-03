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Тяжёлый российский беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух

19:52
  • суббота
  • 03 августа 2019

Машина летала 20 минут на высоте 600 метров

Тяжёлый российский беспилотник "Охотник" совершил первый полёт. Машину разрабатывали с 2012 года в КБ Сухого по заказу военных. Как сообщили в Минобороны, полёт дрона продолжался более 20 минут. Летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров.

"Охотник" представляет собой аппарат, созданный по схеме "летающее крыло", его масса – около 20 тонн. Для его производства использовались специальные материалы, делающие дрон практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. Беспилотник оснащён аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

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